طفل ايراني يفوز بجائزة مسابقة كاناغاوا اليابانية الدولية

وصرح رئيس معهد التنمية الفكرية للاطفال والناشئة في دزفول لإرنا ، بأن مسابقة رسم الأطفال الدولية الـ22 ،والتي تنظم كل عامين، اقيمت في مدينة كاناغاوا اليابانية لعام 2023 تحت شعار "الرسم الحر" وقد شارك في هذه المسابقة اطفال وناشئة من 60 دولة حول العالم بتقديمهم اكثر من 11 الف عملا فنيا.

كما اعلن "سعيد كلكل" بأن معهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئة في إيران قد شارك ب 346 علما فنيا في هذه المسابقة، مضيفا بأن 20 شخصا من أطفال وناشئة إيران ،والذين هم أعضاء المراكز الثقافية والفنية التابعة لمعهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئة من جميع المحافظات، قد فازوا بشهادات فخرية خلال مشاركتهم في مسابقة الرسم الدولية هذه التي أقيمت في اليابان.

واوضح بأن الطفل الايراني "صدرا تنديس" الذي تشرف عليه المربية "مريم شادابي بور، قد فاز بجائزة هذه المسابقة عن لوحته تحت عنوان "تنيني /My Dragon".

انتهى **ر.م