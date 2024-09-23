العراق يتعاطف مع الشعب الإيراني إثر انفجار منجم الفحم في طبس

وجاء في هذا البيان: نعرب عن تعازينا لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم في منطقة طبس، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

يذكر ان انفجارا وقع في منجم الفحم في منطقة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران يوم السبت الماضي بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم ، وكان عدد العاملين وقت وقوع الحادث 69 عاملاً في الكتلتين C وB .

ونظراً لتركيز الغاز في الأنفاق، فقد تسبب ذلك في حدوث انفجار على عمق 250 متراً عمودياً و700 متر قطرياً في المنجم، يتم تقديم الإغاثة من خلال ثماني فرق متخصصة مكونة كل منها من خمسة أشخاص.

وحتى الآن لقي 31 من عمال المنجم مصرعهم في هذا الحادث وتم إنقاذ 17 جريحاً بجهود فرق الإنقاذ المتخصصة، فيما الجهود. الحثيثة مبذولة للوصول الى بقية العمال الذين مازالوا محاصرين في عمق المنجم.

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