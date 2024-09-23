الخارجیة الافغانية تتعاطف مع ايران إثر انفجار منجم الفحم في طبس

وأعربت الخارجية الافغانية ، اليوم الاثنين، عن أسفها إزاء الانفجار الذي وقع في منجم طبس وأدى إلى مقتل العشرات من العمال، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا.

كما أعلنت الوزارة أن حكومة طالبان أعربت عن تعاطفها مع حكومة وشعب إيران وتتمنى المغفرة الإلهية لضحايا هذا الحادث.

يذكر ان انفجارا وقع في منجم الفحم في منطقة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران في الساعة 21:00 من يوم السبت بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم ، وكان عدد العاملين وقت وقوع الحادث 69 عاملاً في الكتلين C وB .

ونظراً لتركيز الغاز في الأنفاق، والذي تسبب في حدوث انفجار على عمق 250 متراً عمودياً و700 متر قطرياً في المنجم، يتم تقديم الإغاثة من خلال ثماني فرق متخصصة مكونة كل منها من خمسة أشخاص.

وحتى الآن لقي8 من عمال المنجم مصرعهم في هذا الحادث وتم إنقاذ 17 جريحاً بجهود فرق الإنقاذ المتخصصة، فيما الجهود. الحثيثة مبذولة للوصول الى بقية العمال الذين مازالوا محاصرين في عمق المنجم.

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