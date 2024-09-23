حزب الله انتخب أهدافا عالية القيمة في رده على جرائم الاحتلال

وأضاف الشرقاوي في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، ان هذه الاهداف تمثلت بقاعدة ومطار "رامات ديفيد" ومجمع الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" شمال حيفا، ونجح في قصفها، ردا على جريمة تفجير أجهزة الاتصال في لبنان، والتي ارتقى على إثرها عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

أن البعض اعتقد أن حزب الله بعد تلقيه لثلاث ضربات قوية، بأنه غير قادر على الرد، إلا أنه تمكن خلال فترة قصيرة من إعادة ترتيب نفسه، وقاد المبادرة بالرد وقصف أهداف وعد بقصفها من قبل. وتابع الشرقاوي، تعافي حزب الله بهذه السرعة بعد تلقيه عدة ضربات قوية ومتتالية أمر يحسب له.

وأشار إلى أن مشاهد الحرائق والدمار الذي أحدثه قصف حزب الله، يشير إلى الدقة العالية في الإصابة.

وعن إمكانية قصف حزب الله لأهداف حساسة أخرى في الكيان الصهيوني ردًا على جريمة اغتيال قادة من وحدة الرضوان، قال الشرقاوي إن حزب الله لديه بنك أهداف عالي القيمة، وفي حال بقاء قوة وإدارة النار سلمية لديه فإنه سيحقق أهدافه بقصف هذه الأهداف.

وأوضح الشرقاوي أن الاحتلال زعم قصف آلاف فوهات ومئات مرابض اطلاق الصواريخ، وأوهم جمهوره بأنه قام بعملية تمشيط للجنوب، ولكن غزارة القصف تثبت عكس ذلك. وختم الشرقاوي، تصريحات قادة الاحتلال حول تدمير قواعد الصواريخ لحزب الله فيها مبالغة كبيرة.



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