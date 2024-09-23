رئيس الجمهورية يهنئ المملكة السعودية بعيدها الوطني

وهنأ بزشكيان في رسالة منفصلتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان،عيد المملكة العربية السعودية الوطني حكومة وشعبا، داعياً إلى تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
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طهران/ 23 أيلول/ سبتمبر/ ارنا- هنأ رئيس الجمهورية الإيراني مسعود بزشكيان المملكة السعودية بعيدها الوطني وذلك في رسالتين منفصلتين وجههما إلى ملك السعودية وولي عهده.
وهنأ بزشكيان في رسالة منفصلتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان،عيد المملكة العربية السعودية الوطني حكومة وشعبا، داعياً إلى تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
انتهى**3269
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