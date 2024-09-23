رئيس الجمهورية يهنئ المملكة السعودية بعيدها الوطني

وهنأ بزشكيان في رسالة منفصلتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان،عيد المملكة العربية السعودية الوطني حكومة وشعبا، داعياً إلى تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

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