٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٠ م
رمز الخبر: 85604832
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journalistزهراء ناظمي

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رئيس الجمهورية يهنئ المملكة السعودية بعيدها الوطني

٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٠ م
رمز الخبر: 85604832
رئيس الجمهورية يهنئ المملكة السعودية بعيدها الوطني

طهران/ 23 أيلول/ سبتمبر/ ارنا- هنأ رئيس الجمهورية الإيراني مسعود بزشكيان المملكة السعودية بعيدها الوطني وذلك في رسالتين منفصلتين وجههما إلى ملك السعودية وولي عهده.

وهنأ بزشكيان في رسالة منفصلتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان،عيد المملكة العربية السعودية الوطني حكومة وشعبا، داعياً إلى تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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