بزشكيان: المشاركة في اجتماعات الامم المتحدة تتيح الفرصة للدفاع عن آراء ايران ومواقفها

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،وفي اشارة الى تصاعد جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية واحتمال إعلان شمال غزة منطقة عسكرية ، اعتبر الرئيس الايراني ان الكائنات الحية على هذا الكوكب لها الحق في الحياة، موضحا بأن هناك اسلوب قائم متغاضيا القيمة الإنسانية لحياة الإنسان وحقوقه من قبل الدول المتشدقة بحقوق الانسان والتي لا ترى جرائم الكيان الصهيوني المرتكبة بحق اهل غزة المظلومين.

وتابع بزشكيان متسائلا عن صمت مدعي الإنسانية والمتشدقين بحقوق الإنسان بشأن ما يحدث في غزة،وعلاوة على ذلك انهم وفي كثير من الأحيان، يدافعون بكل فخر عن جرائم الكيان الصهيوني، ويضربون حقوق الإنسان والإنسانية عرض الحائط، مؤكدا على ان هذه الادعاءات هي محض اكاذيب وتشوبها التناقضات ولايمكن قبولها.

وعن مشاركته في فعاليات الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وهدفها، اوضح الرئيس الايراني انه يسعى للبحث عن المعتقدات والقيم التي تدعي الأمم المتحدة أنها تريد أن تفعل شيئا من أجلها، ونؤكد على هذه الدول انها إذا كانت تقول الحقيقة، فلتظهرها وتجسدها بالأفعال وليس بالشعارات.

كما صرح بزشكيان بان المشاركة في اجتماعات الامم المتحدة تتيح الفرصة للدفاع عن آراء و مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ولنواجه الرؤية المضللة والكاذبة التي اختلقوها عن ايران ، ولنقول لهم اذا كنتم اناسا ولديكم ضمير، فانظروا الى كل البشر بشكل صحيح.

انتهى**ر.م.