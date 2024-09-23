٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:١٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85604916
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ملفات إخبارية

الرئيس الكولومبي ينتقد صمت وسائل الإعلام عن جرائم "إسرائيل" في غزة

٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:١٤ م
رمز الخبر: 85604916
الرئيس الكولومبي ينتقد صمت وسائل الإعلام عن جرائم "إسرائيل" في غزة

طهران/ 23 أيلول/سبتمبر/إرنا- انتقد الرئيس الكولومبي "غوستافو بيترو"، صمت وسائل الإعلام بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة.

وأعلن بيترو في تغريدة له على صفحته عبر منصة "إيكس" للتواصل الاجتماعي:  "يبدو أن [جوزيف] جوبلز (وزير الدعاية في حكومة هتلر في ألمانيا النازية) هو الذي يوجه اتصالات العالم، ليلتزم عشرات الآلاف من الصحفيين الصمت أمام زملائهم القتلى وأمام 20 ألف طفل تمزقتهم القنابل.

وشدد بيترو على أن من يدافع عن جرائم الاحتلال أو يسكت عنها، فقد تم تدمير صورته الإنسانية.

وأشار رئيس كولومبيا: إن غوبلز فرض مدرسة التواصل اليمينية المتطرفة، التي تقوم على نشر الأكاذيب وتكرارها، وتمكن من التلاعب والسيطرة على العقول.

وأضاف: إن اليمين المتطرف يسيطر على الناس دون علم ودون حرية عقلية. الأكاذيب والأكاذيب العاطفية تشكل المتشددين اليمينيين المتطرفين.

كما أدان اعتداء جيش الاحتلال الصهيوني على قناة الجزيرة الإخبارية.

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