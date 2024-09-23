الدفاع المدني بغزة: من بين كل 10 شهداء 3 إلى 7 شهداء هم من فئة الأطفال والنساء

ويظهر في تقريره الشهري لمهمات طواقمه في محافظات قطاع غزة، أن من بين كل 10 شهداء كان 3 إلى 7 شهداء هم من فئة الأطفال والنساء.

ويبين أنه من 2 إلى 8 جثامين من بين كل 10 جثامين لشهداء، تظهر عليها تشوهات كالبتر والاجتزاء بفعل شدة القصف وتعرضها لانهيارات الأسقف والكتل الأسمنتية عليهم.

وأشار لازدياد عدد الشهداء في الأطفال والنساء بسبب القصف الإسرائيلي المباشر دون سابق انذار لمنازل المواطنين وللمدارس والخيام التي تؤوي النازخين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، لليوم 352 على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 391 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و 760 آخرين، ونزوح 90 بالمائة من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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