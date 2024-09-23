الأولوية الرئيسية في غرب آسيا هي وقف الهجمات على غزة ولبنان

وفي لقائه مع كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"، بحث الطرفان حول تطورات الأوضاع في المنطقة،خاصة جرائم الكيان الصهيوني بحق أهل غزة المظلومين، وآخر التطورات المتعلقة بسوريا واليمن.

بدوره اعتبر خاجي في هذا اللقاء الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المظلوم وقتل عشرات الآلاف من المدنيين نتيجة الدعم الشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، و دعا المجتمع الدولي إلى لمنع استمرار هذه الإبادة الجماعية في فلسطين، قائلا: في ظل صمت المحافل الدولية، وسعت "إسرائيل"هجماتها وعدوانها العسكري على سوريا ولبنان.

وأشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، ودعا إلى المشاركة الفعالة للمجتمع الدولي والصين في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالأهداف الإنسانية وإعادة إعمار هذا البلد.

وحول اليمن، حذر خاجي من التأثير المدمر للهجمات الأمريكية والبريطانية غير القانونية على جهود السلام في هذا البلد، وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمفاوضات السلام وحل الأزمة الإنسانية والحوار السياسي اليمني.

كما اعتبر تشاي جيون وقف هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وتحقيق وقف إطلاق النار أولوية رئيسية في منطقة غرب آسيا وأكد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحول علاقات الصداقة بين بكين ودمشق، أكد تشاي جيون على استعداد الحكومة الصينية للمشاركة بفعالية في حل الأزمة الإنسانية والسياسية التي يعيشها هذا البلد.

وشدد تشاي جيون على ضرورة اعتماد نهج قائم على الحوار وبناء الثقة المتبادلة بين فصائل اليمنية لتعزيز أهداف السلام في اليمن.

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