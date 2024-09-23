مصدر مسؤول : الرئيس بزشكيان سيلتقي 20 من قادة الدول في نيويورك

جاء ذلك في تدوينة نشرها سنائي عبر الفضاء الافتراضي، اليوم الاثنين؛ لافتا الى ان الرئيس بزشكيان سيجري مباحثات ثنائية، على مدى 3 ايام من العمل، مع 20 رئيسا وقائدا للدول الاعضاء في الامم المتحدة؛ بمن فيهم الرئيس التركي والعاهل الاردني ورئيس جمهورية فرنسا.

واضاف هذا المسؤول بدائرة الرئاسة، ان الرئيس الايراني سيلقي كلمة خلال اجتماع قادة الميثاق المستقبلي الاثنين، وسيتحدث عصر يوم الثلاثاء، امام اجتماع الجمعية العامة الاممية.

وتابع سنائي : كما سيجري الرئيس بزشكيان لقاءات عديدة مع رؤساء وسائل الاعلام والصحافيين، ومدراء مراكز الابحاث وممثلي الديانات المختلفة، فضلا عن لقاءاته مع الجالية الايرانية المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية.

واوضح مساعد رئيس مكتب الرئاسة للشؤون السياسية، ان الدكتور بزشكيان، سيطرح خلال مباحثاته ولقاءاته في نيويورك، مواقف حكومته وطبيعة تعاملها مع القضايا الدولية، وايضا الرؤية التي يحملها بشان "منطقة متحدة وقوية".

انتهى ** ح ع