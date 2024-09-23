قائد امني : حرس الحدود الايراني يوجّه ضربة ساحقة الى زمرة ارهابية جنوب شرقي للبلاد

وفي معرض شرحه لهذه العملية، اشار العميد كودرزي اليوم الاثنين الى، ان "قوات حرس الحدود المستقرة على الشريط الحدودي لمدينة سيركان، تمكنوا بفضل قدراتهم الاستخباراتية الرصينة من الحصول على معلومات حول تحرك عناصر تابعة لزمرة ارهابية تريد التسلل وتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد".

واضاف هذا القائد الامني، ان هؤلاء الارهابيين تلقوا ضربة ساحقة، وتكبدوا هزيمة كبيرة على ايدي القوات الامنية في المنطقة الحدودية العامة لمدينة سيركان.

وحول نتائج العملية، اشار قائد قوات حرس الحدود، الى مصرع اثنين من اعضاء الزمرة الارهابية، ومصادرة كمية ملفتة من السلاح والاعتدة العسكرية التي كانت في حوزتهم.

وشدد العميد كودرزي، بان "القوات الباسلة والشجاعة لدى حرس الحدود الايراني، اذ تحرص على صون ثغور البلاد، فهي تؤكد بانها سترد بكل حزم واقتدار على اي اعتداء حدودي يصدر عن زمرة ارهابية شريرة تضمر المساس بأمن الوطن".

انتهى ** ح ع