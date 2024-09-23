٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85605275
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متحدث الخارجية : تمادي الكيان الصهيوني يعود الى التماشي مع جرائمة على مدى عام من الزمن

٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ م
رمز الخبر: 85605275
متحدث الخارجية : تمادي الكيان الصهيوني يعود الى التماشي مع جرائمة على مدى عام من الزمن

طهران / 23 أيلول / سبتمبر / ارنا - ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، التصعيد الصهيوني الاخير على لبنان والذي راح ضحيته المئات من المدنيين الابرياء في هذا البلد؛ مؤكدا بان "التماشي مع جرائم الكيان الصهيوني طوال العام الماضي، ادى الى تمادي هذا الكيان في مجازر الابادة الجماعية اليوم".

وفي تصريح له اليوم الاثنين، انتقد كنعاني "صمت، بل ومسايرة واشنطن وبعض الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، قبال الجرائم المستمرة التي يرتكلها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ومحاولاته الرامية الى توسيع نطاق الحرب لتشمل المنطقة برمتها"؛ محذرا من مغبة هذا التهور الصهيوني الجديد.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان "استمرار جرائم الصهاينة في فلسطين وتوسيع دائرتها لتشمل لبنان، بانه مثال واضح على التهديد الجاد الذي يطال السلام والامن الاقليميين والدوليين"؛ كما طالب مجلس الامن الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف تلك المجازر.

انتهى ** ح ع

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