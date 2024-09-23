متحدث الخارجية : تمادي الكيان الصهيوني يعود الى التماشي مع جرائمة على مدى عام من الزمن

وفي تصريح له اليوم الاثنين، انتقد كنعاني "صمت، بل ومسايرة واشنطن وبعض الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، قبال الجرائم المستمرة التي يرتكلها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ومحاولاته الرامية الى توسيع نطاق الحرب لتشمل المنطقة برمتها"؛ محذرا من مغبة هذا التهور الصهيوني الجديد.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان "استمرار جرائم الصهاينة في فلسطين وتوسيع دائرتها لتشمل لبنان، بانه مثال واضح على التهديد الجاد الذي يطال السلام والامن الاقليميين والدوليين"؛ كما طالب مجلس الامن الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف تلك المجازر.

انتهى ** ح ع