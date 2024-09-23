الرئيس الايراني يجري مباحثات مع رئيس المجلس الاوروبي

واشار موفد ارنا، بان هذا اللقاء هو الثالث لرئيس الجمهورية بعد وصوله الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

وقد حضر اللقاء بين بزشكيان وميشيل، كل من وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، رئيس مكتب الرئاسة "محسن حاجي ميرزايي" ومساعده للشؤون السياسية "مهدي سنائي"، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية "محمد جعفر قائم بناه"، مجيد تحت روانشي "مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية" و"كاظم غريب ابادي" نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وممثل ايران الدائم لدى المنظمة الاممية "امير سعيد ايرواني".

ووصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، الاحد، الى نيويورك على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في استقبال الرئيس بزشكيان بمطار "جون إف كينيدي" في نيويورك، نائبا وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي"، وسفير وممثل ايران الدائم لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني، وعدد من دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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