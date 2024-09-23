رئيس فنلندا يلتقي نظيره الايراني في نيويورك

وافاد مراسل ارنا من موقع الحدث، ان هذا اللقاء جرى في جناج الرئيس الايراني بمبنى الامم المتحدة في نيويورك، وعلى هامش الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة الاممية.

حضر اللقاء بين الرئيسين الايراني والفنلندي، وهو الخامس بعد وصول بزشكيان الى نيويورك، رئيس مكتب الرئاسة "محسن حاجي ميرزايي" ومساعده للشؤون السياسية "مهدي سنائي"، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية "محمد جعفر قائم بناه"، مجيد تحت روانشي "مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية" و"كاظم غريب ابادي" نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وممثل ايران الدائم لدى المنظمة الاممية "امير سعيد ايرواني".

ووصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، الاحد، الى نيويورك، يرافقه وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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