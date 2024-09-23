عدد من الجرحى في عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باستهداف معادٍ لمبنى في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية.

ونقل مراسل الميادين، أنّ 4 صواريخ استهدفت المبنى في الضاحية الجنوبية، دون أن ينفجر جميعها، مشيراً إلى إصابة 7 جرحى بينهم حالة حرجة، في حصيلة أولية.

وهذا هو العدوان الثاني على الضاحية الجنوبية في غضون يومين، بعدما كان الاحتلال قد اعتدى، الجمعة، على مبنى سكني مؤلف من 8 طبقات، ما أدّى إلى ارتقاء 51 شهيداً، وعشرات الجرحى، فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

يأتي ذلك بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والعنيف والواسع على مختلف البلدات والقرى في البقاع والجنوب، ما أدّى إلى ارتقاء 325 شهيداً و1200 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.

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