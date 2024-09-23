٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85605428
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وزير الصحة اللبناني: 274 شهيداً اليوم و1024 جريحاً في العدوان الاسرائيلي

٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٤١ م
رمز الخبر: 85605428
وزير الصحة اللبناني: 274 شهيداً اليوم و1024 جريحاً في العدوان الاسرائيلي

طهران / 23 ايلول/سبتمبر/ارنا- أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 274، والجرحى إلى 1024، منذ صباح اليوم.

وقال الأبيض، في مؤتمر صحافي، إنّ "الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت سيارات الإسعاف، ومراكز طبية، وقوافل سيارات النازحين".

وأشار إلى ارتقاء شهيدين و16 جريحاً من فرق الإسعاف من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأعلن الأبيض لائحة بعناوين مراكز الرعاية الصحية الأولية المحيطة بمراكز الإيواء، لمتابعة النازحين المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل والأطفال، من أجل متابعة علاجهم في مراكز الإيواء، إضافةً إلى تخصيص خط ساخن للوزارة لتأمين الخدمات الصحية الطارئة.

وتشهد مدن وقرى وبلدات متعددة في الجنوب والبقاع عدواناً إسرائيلياً مستمراً منذ ساعات الصباح الأولى، من يوم الاثنين الـ23 من أيلول/سبتمبر 2024، وأدت إلى تسجيل عدد كبير من الإصابات وأضرار مادية كبيرة في المناطق المستهدفة.

انتهى ** 2342

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