عراقجي ينفي بشدة تصريحا منسوبا للرئيس بزشكيان حول خفض التوتر مع الكيان الصهيوني

وفي تصريح له اليوم الاثنين، نفى عراقجي بشدة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الرئيس مسعود بزشكيان، بأن إيران مستعدة لخفض التوتر مع الكيان الصهيوني وقال إن الرئيس بزشكيان لم يدل بمثل هذه التصريحات قط.

وأضاف: خلافا لما تردد صباح اليوم بتوقيت نيويورك، فإن بزشكيان، وفي لقاء مع بعض مسؤولي وسائل الإعلام الأميركية، أدان بشدة جرائم الكيان الصهيوني في غزة وادان عدوان هذا الكيان على لبنان، وأكد أن هذه الجرائم لا تتطابق أي من المعايير الإنسانية والدولية ويجب أن تتوقف.

وزعم موقع بلومبيرغ نقلا عن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في عنوانه الرئيسي "أنه مستعد لخفض التوتر مع إسرائيل".

واضاف عراقجي في هذا الصدد: كما أعلن الرئيس بزشكيان بوضوح أن هذه الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال الشهيد هنية في طهران، لن تمر دون رد، وأن هذا الرد سيتم تنفيذه في الوقت المناسب.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي: من المؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون غير مبالية بالعدوان الأخير للكيان الصهيوني على لبنان وستدافع عن لبنان وتدعمه بطريقة شاملة.

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