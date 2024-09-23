٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85605521
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تخت روانجي يجري محادثات مع مورا حول رفع الحظر والملف النووي

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٠٧ ص
رمز الخبر: 85605521
تخت روانجي يجري محادثات مع مورا حول رفع الحظر والملف النووي

نيويورك / 24 ايلول/سبتمبر/ارنا- اجرى نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي" محادثات مع نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا" تمحورت حول الغاء الحظر المفروض على ايران والملف النووي.

وفي منشور له على منصة "اكس"، وصف تخت روانجي هذه المحادثات التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بالصريحة والبناءة، مؤكدا استعداد ايران للقيام بحصتها من الالتزامات بحسن النية والعمل على ازالة القلق وتحقيق المصالح المتبادلة عبر المسار الدبلوماسي الذي يراعي مبدأ العزة.

وكان عراقجي قد قال في تصريح صحفي في نيويورك اننا نسعى الى بدء جولة جديدة من المحادثات النووية واذا كان الطرف الآخر مستعدا فبالامكان استئناف المفاوضات خلال هذه الزيارة الجارية الى نيويورك.

انتهى ** 2342

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