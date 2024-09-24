حزب الله يؤكد أن المجاهد القائد “علي كركي” بخير

وافاد موقع المنار ان العدو الصهيوني نفذ مساء الاثنين عدوانا على منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي المعلومات انه قبيل حلول غروب يوم الاثنين استهدف طيران العدو الاسرائيلي مبنى سكنيا مأهولا في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى الى اندلاع النيران في المبنى واصابة عدة أشخاص بجروح.

وهذا الاعتداء الصهيوني الفاضح على السيادة اللبنانية يؤكد انتهاك الكيان للقوانين والاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي الانساني ويريد جر المنطقة كلها الى حروب وتوتر متصاعد.

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