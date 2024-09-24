٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85605538
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حزب الله يؤكد أن المجاهد القائد “علي كركي” بخير

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ ص
رمز الخبر: 85605538
حزب الله يؤكد أن المجاهد القائد “علي كركي” بخير

طهران / 24 ايلول/سبتمبر/ارنا- أكد حزب الله تعليقًا على ادعاءات الكيان الصهيوني باغتيال المجاهد ‏علي كركي، أنّ الأخ العزيز المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن.

وافاد موقع المنار ان العدو الصهيوني نفذ مساء الاثنين عدوانا على منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي المعلومات انه قبيل حلول غروب يوم الاثنين استهدف طيران العدو الاسرائيلي مبنى سكنيا مأهولا في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى الى اندلاع النيران في المبنى واصابة عدة أشخاص بجروح.

وهذا الاعتداء الصهيوني الفاضح على السيادة اللبنانية يؤكد انتهاك الكيان للقوانين والاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي الانساني ويريد جر المنطقة كلها الى حروب وتوتر متصاعد.

انتهى ** 2342

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