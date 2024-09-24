٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85605545
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صادرات ايران من الصلب بلغت 2.9 مليار دولار خلال 6 اشهر

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠٤ ص
رمز الخبر: 85605545
صادرات ايران من الصلب بلغت 2.9 مليار دولار خلال 6 اشهر

طهران / 24 ايلول / سبتمبر/ارنا- أعلنت مصلحة جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن إحصائيات صادرات منتجات الصلب خلال الأشهر الـ 6 الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 آذار/مارس)، والتي تم بموجبها تصدير 5.7 مليون طن من منتجات الصلب ومصنوعاته بقيمة 2 مليار و900 مليون دولار من البلاد.

وانخفضت كمية منتجات الصلب المصدرة خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري بنسبة 13% من حيث الوزن و14% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، تعد سبائك الحديد والصلب بقيمة 730 مليون دولار، وحديد التسليح بقيمة 571 مليون دولار، وصفائح الفولاذ بقيمة 210 مليون دولار، والمنتجات نصف المصنعة من الحديد أو الفولاذ بقيمة 151 مليون دولار، والأنابيب أو المقاطع الفولاذية المجوفة بقيمة 143 مليون دولار، صادرات منتجات الصلب الرئيسية الخمسة.

وتمثل هذه المنتجات الخمسة إجمالي 1.8 مليار دولار من قيمة صادرات ايران من منتجات الصلب.

انتهى ** 2342

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