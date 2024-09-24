صادرات ايران من الصلب بلغت 2.9 مليار دولار خلال 6 اشهر

وانخفضت كمية منتجات الصلب المصدرة خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري بنسبة 13% من حيث الوزن و14% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، تعد سبائك الحديد والصلب بقيمة 730 مليون دولار، وحديد التسليح بقيمة 571 مليون دولار، وصفائح الفولاذ بقيمة 210 مليون دولار، والمنتجات نصف المصنعة من الحديد أو الفولاذ بقيمة 151 مليون دولار، والأنابيب أو المقاطع الفولاذية المجوفة بقيمة 143 مليون دولار، صادرات منتجات الصلب الرئيسية الخمسة.

وتمثل هذه المنتجات الخمسة إجمالي 1.8 مليار دولار من قيمة صادرات ايران من منتجات الصلب.

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