٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85605550
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في لقائه مع أردوغان

بزشكيان: المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لتحقيق الوحدة

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٣٦ ص
رمز الخبر: 85605550
بزشكيان: المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لتحقيق الوحدة

طهران / 24 ايلول/ سبتمبر/ارنا- أكد الرئيس الايراني الدكتور مسعود بزشكيان أن المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة الرامية إلى خلق الوحدة.

وخلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان يوم الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الدكتور بزشكيان: إن إنشاء سوق مشتركة كبيرة في المنطقة واجراء التبادلات الأكاديمية والعلمية والاقتصادية يمكن أن يظهر عظمة العالم الإسلامي للعالم.

وأكد الرئيس الايراني: إن المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لخلق الوحدة بيننا، وفي ظل هذه الوحدة لن نشهد أبدا جرائم مثل ما تحدث في غزة.

من جانبه اعتبر الرئيس التركي في هذا اللقاء اقتراح الرئيس الايراني بشأن إنشاء شبكة اتصالات إقليمية قيمًا للغاية.

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