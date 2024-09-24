حماس: عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان جريمة حرب وعلى الإدارة الأمريكية الداعمة تحمل مسؤوليتها

واعلنت حماس، "نؤكد تضامننا ووقوفنا مع الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الوحشي".

وطالبت محكمة الجنايات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب.

وحملت الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية النازية في فلسطين ولبنان.

وجددت حماس تأكيدها على أن هذا العدوان ما كان ليحصل لولا الدعم والغطاء الأمريكي المفتوح.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، وخصوصا مقاطعته وعزله دوليا باعتباره كيانا إرهابيا مارقا.

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