٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85605658
T T
٠ Persons

سمات

Dossier

حماس: عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان جريمة حرب وعلى الإدارة الأمريكية الداعمة تحمل مسؤوليتها

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85605658
حماس: عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان جريمة حرب وعلى الإدارة الأمريكية الداعمة تحمل مسؤوليتها

طهران /24 أيلول /سبتمبر/إرنا - أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن العدوان الصهيوني الهمجي الواسع على لبنان، هو جريمة حرب، يعبر عن الطبيعة النازية للعدو الصهيوني، وعن المأزق الذي يعيشه نتنياهو نتيجة سياساته العقيمة والرافضة لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

واعلنت حماس، "نؤكد تضامننا ووقوفنا مع الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الوحشي".

وطالبت محكمة الجنايات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب.

وحملت الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية النازية في فلسطين ولبنان.

وجددت حماس تأكيدها على أن هذا العدوان ما كان ليحصل لولا الدعم والغطاء الأمريكي المفتوح.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، وخصوصا مقاطعته وعزله دوليا باعتباره كيانا إرهابيا مارقا.

انتهى**3276
 

٠ Persons

سمات

Dossier

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .