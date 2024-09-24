٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85605676
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بزشکیان يلتقي غوتيريش في نيويورك

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣١ ص
رمز الخبر: 85605676
بزشکیان يلتقي غوتيريش في نيويورك

نيويورك/ 24 ايلول/سبتمبر/ارنا-التقى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشکیان، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

انتهى**

1426

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