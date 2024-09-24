بزشکیان يلتقي غوتيريش في نيويورك

نيويورك/ 24 ايلول/سبتمبر/ارنا-التقى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشکیان، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. انتهى** 1426