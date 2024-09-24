وزارة الخارجية اليمنية تدين العدوان الصهيوني المستمر على لبنان

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين اليمنية السفير "وحيد الشامي"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الصهيوني والتصعيد الخطير يضع المنطقة على شفير حرب واسعة تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن الصمت الدولي والدعم الأمريكي، شجع الكيان الصهيوني الغاصب على التمادي في عدوانه وتجاوز الخطوط الحمراء والضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك في كل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في لبنان وفلسطين وتتحمل مسؤولية ذلك.

ودعا ناطق وزارة الخارجية اليمنية، الدول العربية والاسلامية إلى الاضطلاع بواجبها في نصرة الشعب اللبناني الشقيق ومغادرة مربع الصمت والإدانة الخجولة إلى مربع الفعل الذي يلجم آلة العدوان الصهيوني وينسجم مع تطلعات الشعوب العربية والإسلامية.

وجدد التأكيد على تضامن الجمهورية اليمنية حكومة وقيادة وشعبا ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني السافر.

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