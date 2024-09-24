٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٩ ص
رمز الخبر: 85605807
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journalistزهراء ناظمي

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على هامش اجتماع الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

عراقجی یجتمع مع وزيرتي الخارجية اليابانية والمكسيكية في نيويورك

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٩ ص
رمز الخبر: 85605807
عراقجی یجتمع مع وزيرتي الخارجية اليابانية والمكسيكية في نيويورك

طهران /24 أيلول/سبتمبر/إرنا- التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، مع وزيرتي الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" والمكسيكية "أليسيا بارسينا"، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعربت كاميكاوا خلال هذا اللقاء عن تعازيها بحادث منجم لفحم في طبس.

وقد وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي"، إلى مطار "جون إف كينيدي"، في نيويورك مساء الجمعة 21 أيلول/سبتمبر بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى عراقجي في الأيام الماضية بنظراء أجانب ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا واليابان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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