سياسي أنصار الله يجدد التضامن مع لبنان

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له التضامن مع لبنان حكومة وشعبا ومقاومة مؤكدا أن الدم واحد، والجرح واحد، والعدو واحد، والمصير واحد.

وأدان البيان بأشد العبارات المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في لبنان.

وأوضح أن الحرب والإبادة الجماعية والتصعيد الخطير لجيش العدو، لا يمكن أن يكسر إرادة المقاومة لدى الشعب اللبناني، مضيفا: أن العدوان الإسرائيلي لن يثني حزب الله والمقاومة الإسلامية عن الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لحقوقه.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاك سيادة واستقرار لبنان بدعم وضوء أخضر أمريكي.

ولفت إلى أن الغطرسة الصهيونية تعبر عن فشل حقيقي في المواجهات العسكرية البشرية، مؤكدا أن الغطرسة الصهيونية تؤكد مدى نجاح ضربات حزب الله الأخيرة في الوصول إلى عمق الكيان في مواقع حساسة في حيفا وما بعد حيفا.

وعزى البيان أسر وأهالي الشهداء في هذا الفقد الأليم جراء الانتهاكات الصهيونية الموغلة في الإجرام واستباحة الدماء.

وأكد على جهوزية الشعب اليمني وقواته المسلحة في استمرار إسناد فلسطين من منطلق وحدة الساحات وفي إطار المسؤولية الدينية والإنسانية. فالدم واحد، والجرح واحد، والعدو واحد، والمصير واحد.

وجدد المكتب السيسي لأنصار الله التأكيد على أن المقاومة لا مناص منها كخيار لا بديل عنه للمضي في معركة الكرامة، مهما كانت الأخطار والتضحيات، وليقضي الله أمرا كان مفعولا.

وكان الناطق الرسمي لأنصار الله "محمد عبدالسلام"، قد أدان في وقت سابق تمادي كيان العدو الصهيوني بعدوانه المتواصل على لبنان، موضحا: أن الإجرام الصهيوني المتواصل ما كان ليكون لولا الغطاء الأمريكي باستمرار واشنطن في إمداد الكيان الإجرامي بأدوات القتل والإبادة الجماعية.

وجدد ناطق أنصار الله الرسمي التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية الباسلة، داعيا الدول العربية والإسلامية للخروج من حالة الصمت واتخاذ الموقف المسؤول إلى جانب مصلحة الأمة بالانتصار للقضية الفلسطينية ودعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان.

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