قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النشطاء والمخضرمين لفترة الدفاع المقدس

وافادت ارنا، ان هذا اللقاء سيعقد في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، صباح يوم غد الاربعاء (25 ايلول 2024م)، والذي يوافق خامس ايام "اسبوع الدفاع المقدس" الوطني.

اللقاء مع قائد الثورة الاسلامية سيضم، فضلا عن مخضرمي فترة الدفاع المقدس، جمعا من النشطاء في مجال ثقافة المقاومة والجهاد من انحاء البلاد؛ وذلك عبر جهاز الفيديو.

تجدر الاشارة ايضا، بانه سيتم بث تصريحات اية الله العظمى الخامنئي في هذا اللقاء، مباشرة عند الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح الاربعاء، عبر الرابطين ادناه : KHAMENEI.IR، Leader.ir

انتهى ** ح ع