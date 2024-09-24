٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85606500
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النشطاء والمخضرمين لفترة الدفاع المقدس

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:١٨ م
رمز الخبر: 85606500
قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النشطاء والمخضرمين لفترة الدفاع المقدس

طهران / 24 أيلول / سبتمبر / إرنا - يستقبل قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، صباح غد الاربعاء، جمعا من النشطاء والقادة والمضحين القدامى لفترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات التي فرضها نظام البعث العراقي على ايران - 1980-1988م).

وافادت ارنا، ان هذا اللقاء سيعقد في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، صباح يوم غد الاربعاء (25 ايلول 2024م)، والذي يوافق خامس ايام "اسبوع الدفاع المقدس" الوطني.  

اللقاء مع قائد الثورة الاسلامية سيضم، فضلا عن مخضرمي فترة الدفاع المقدس، جمعا من النشطاء في مجال ثقافة المقاومة والجهاد من انحاء البلاد؛ وذلك عبر جهاز الفيديو.

تجدر الاشارة ايضا، بانه سيتم بث تصريحات اية الله العظمى الخامنئي في هذا اللقاء، مباشرة عند الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح الاربعاء، عبر الرابطين ادناه : KHAMENEI.IR، Leader.ir

انتهى ** ح ع

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