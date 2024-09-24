٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٤٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85606515
T T
٠ Persons

سمات

الرئيس بزشكيان يلتقي ممثلي الديانات السماوية في نيويورك

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٤٤ م
رمز الخبر: 85606515
الرئيس بزشكيان يلتقي ممثلي الديانات السماوية في نيويورك

نيويورك / 24 ايلول / سبتمبر / ارنا - عقد رئيس الجمهورية الاسلامية "الدكتور مسعود بزشكيان"، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي الديانات السماوية، بمدينة نيويورك.

واشار مراسل ارنا من موقع الحدث، ان اللقاء هذا يأتي في سياق المباحثات واللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس الايراني والوفد المرافق، على هامش الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

وفي مستهل اللقاء مع ممثلي الاديان السماوية اليوم، استمع الدكتور بزشكيان الى تصريحات هؤلاء الذين طرحوا مواقفهم تجاه القضايا المتفرقة.

علما ان الرئيس الايراني سيلقي كلمته خلال الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة الاممية، عند الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة بعد  منتصف ليل الثلاثاء، فجر الاربعاء حسب توقيت طهران.

الرئيس بزشكيان يلتقي ممثلي الديانات السماوية في نيويورك

انتهى ** ح ع  

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .