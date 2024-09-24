الرئيس بزشكيان يلتقي ممثلي الديانات السماوية في نيويورك

واشار مراسل ارنا من موقع الحدث، ان اللقاء هذا يأتي في سياق المباحثات واللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس الايراني والوفد المرافق، على هامش الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

وفي مستهل اللقاء مع ممثلي الاديان السماوية اليوم، استمع الدكتور بزشكيان الى تصريحات هؤلاء الذين طرحوا مواقفهم تجاه القضايا المتفرقة.

علما ان الرئيس الايراني سيلقي كلمته خلال الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة الاممية، عند الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء، فجر الاربعاء حسب توقيت طهران.

انتهى ** ح ع