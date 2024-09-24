٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85606524
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عراقجي یلتقي نظیره الإیطالي في نيويورك

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ م
رمز الخبر: 85606524
عراقجي یلتقي نظیره الإیطالي في نيويورك

طهران/24 أیلول/سبتمبر/ارنا-التقی وزیر الخارجیة الایراني عباس عراقجي، الیوم الثلاثاء، نظیره الایطالي أنتونيو تاجاني؛ وذلك علی هامش اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وناقش الجانبان، في هذا اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائیة والاوضاع في المنطقة والعالم.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي؛ على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى عراقجي خلال الأيام الماضية بنظرائه في بعض الدول ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام لمجلس التعاون للخليج الفارسي ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

انتهی**2054/ ح ع**

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