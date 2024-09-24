عراقجي یلتقي نظیره الإیطالي في نيويورك

وناقش الجانبان، في هذا اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائیة والاوضاع في المنطقة والعالم.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي؛ على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى عراقجي خلال الأيام الماضية بنظرائه في بعض الدول ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام لمجلس التعاون للخليج الفارسي ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

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