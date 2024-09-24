وزير خارجية ايران يحمّل واشنطن مسؤولية تداعيات الهجوم على لبنان

عراقجي، ادلى بهذا التصريح خلال اللقاء مع وزير خارجية ايطاليا "انطونيو تاياني"، في نيويورك اليوم الثلاثاء؛ حيث ادان الغارات الصهيونية على لبنان، محذرا من ان المنطقة باتت على حافة حرب واسعة ولو لم تقدم امريكا وسائر اصدقاء الكيان الصهيومي، هجماته اذن عليها ان تتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.

كما تطرق وزير الخارجية الايراني الى مطلب ايطاليا وبعض الدول الاخرى بوقف اطلاق النار في لبنان؛ مبينا ان هذا الاجراء يثقل عاتق انصار الكيان الصهيوني لكي يرغموه على وقف هجماته الوحشية والتي اسفرت لحد الان عن استشهاد المئات من الناس بينهم عشرات الاطفال.

واشار عراقجي الى افلاس الكيان الصهيوني وعدم تحقيق ايّ من اهدافه المعلنة بغزة، رغم مرور عام واحد على المجازر الوحشية التي ارتكبها داخل القطاع؛ مضيفا : يجب ان لا يتم السماح لهذا الكيان بان يوسع دائرة الحرب لتشمل المنطقة برمتها، وذلك للخروج من حالة الافلاس التي وصل اليها.

من جانبه، تحدث وزير الخارجية الايطالي بشان تفاقهم الاوضاع في جنوب لبنان، واكد خلال اللقاء مع نظيره الايراني، ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لانهاء الحرب وتفعيل وقف اطلاق النار.

انتهى ** ح ع