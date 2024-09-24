٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85606808
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الرئيس الايراني يستقبل وزير الخارجية الصيني في نيويورك

٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٠٢ ص
رمز الخبر: 85606808
الرئيس الايراني يستقبل وزير الخارجية الصيني في نيويورك

نيويورك / 25 ايلول/سبتمبر/ارنا- استقبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في نيويورك الثلاثاء وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، قد وصل الى نيويورك يوم الاحد والقى مساء الثلاثاء كلمة في الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة، شرح فيها مواقف وآراء البلاد حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية المهمة خاصة العدوان الصهيوني الهمجي المستمر على قطاع غزة منذ نحو عام والاعتداءات الصهيونية الجنونية الاخيرة على لبنان فضلا عن الاتفاق النووي. 

كما التقى الرئيس بزشكيان لغاية الان العديد من رؤساء وقادة الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامة والامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

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