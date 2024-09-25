عراقجي: على الاتحاد الأوروبي أن يوقف دعم بعض أعضائه للكيان الاسرائيلي

وكتب عراقجي بعد لقائه الثلاثاء في نيويورك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): في هذا اللقاء أكدت على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوقف دعم بعض أعضائه لـ "إسرائيل".

وجاء في المنشور الذي كتبه عراقجي: اجريت محادثات مفيدة مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، حول سلسلة من المواضيع ذات الاهتمام أو الهاجس المشترك، بما في ذلك المفاوضات النووية، والوضع الخطير في منطقة الشرق الأوسط ، الناجم عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، والصراع في أوكرانيا، والحاجة إلى تجنب المعايير المزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وصرح وزير خارجية إيران: لقد أكدت في هذا اللقاء على أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يوقف دعم بعض أعضائه لـ"إسرائيل" وأن يتبنى بدلا من ذلك موقفا موحدا لوقف تصعيد الأزمة من قبل "إسرائيل" في المنطقة.

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