المقاومة الإسلامية في لبنان تزف المجاهد القائد إبراهيم قبيسي

وقال الحزب في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف المقاومة الإسلامية المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى"".

وأفاد الحزب أن قبيسي من مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان.

نبذة عن الشهيد القائد

• مواليد بلدة زبدين في جنوب لبنان بتاريخ 10-10-1962.

• انتسب إلى صفوف المقاومة الإسلاميّة منذ انطلاقتها عام 1982.

• تدرّج في المسؤوليات التنظيميّة داخل هيكليّات المقاومة الإسلاميّة وخضع للعديد من الدورات القياديّة العليا.

• أشرف على وخطّط للعديد من عمليّات المقاومة الإسلاميّة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، خصوصّاً في محور الإقليم الذي تولّى مسؤوليّته بين عامي 1998 و2000.

• تولّى مسؤوليّة وحدة بدر العسكريّة (شمالي نهر الليطاني) بين عامي 2001 و2018.

• قاد عدداً من التشكيلات الصاروخيّة في المقاومة الإسلاميّة.

انتهى ** 2342