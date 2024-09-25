محادثات بين بزشكيان وماكرون في نيويورك

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، قد وصل الى نيويورك يوم الاحد والقى مساء الثلاثاء كلمة في الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة، شرح فيها مواقف وآراء البلاد حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية المهمة خاصة العدوان الصهيوني الهمجي المستمر على قطاع غزة منذ نحو عام والاعتداءات الصهيونية الجنونية الاخيرة على لبنان فضلا عن الاتفاق النووي.

كما التقى الرئيس بزشكيان لغاية الان العديد من رؤساء وقادة الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامة والامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

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