٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85606843
T T
٠ Persons

سمات

عراقجي يلتقي وزيري خارجية بريطانيا وجمهورية اذربيجان

٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:١٩ ص
رمز الخبر: 85606843
عراقجي يلتقي وزيري خارجية بريطانيا وجمهورية اذربيجان

نيويورك / 25 ايلول/سبتمبر/ارنا- التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في نيويورك وزيري الخارجية البريطاني ديفيد لامي والاذربيجاني جيحون بايراموف، كلا على حدة.

وتباحث عراقجي في اللقائين بشان القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وصل إلى مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى في الأيام الماضية بنظرائه من العديد من الدول ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس التعاون ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .