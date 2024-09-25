عراقجي يلتقي وزيري خارجية بريطانيا وجمهورية اذربيجان

وتباحث عراقجي في اللقائين بشان القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وصل إلى مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى في الأيام الماضية بنظرائه من العديد من الدول ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس التعاون ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

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