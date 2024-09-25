مسؤول: الآصرة بين ايران والمقاومة لا تنفصم

وكتب إلياس حضرتي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الثلاثاء: لقد أسيء تفسير كلمات رئيس الجمهورية في المقابلة مع شبكة "سي إن إن" وانعكست في بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وأضاف: تجدر الإشارة إلى أن مواقف الدكتور بزشكيان في إدانة جرائم الكيان الصهيوني ضد نساء وأطفال غزة لا تخفى على أحد، وحذر في هذه المقابلة العالم من استمرار جرائم الابادة الجماعية في غزة وتكرارها في لبنان وأكد أنه نظرا لدعم ومساندة أمريكا والغرب للكيان الإسرائيلي، لا ينبغي ترك حزب الله وحده في الحرب.

وتابع حضرتي: تقطيع بعض الجمل تسبب في استغلال ذلك من قبل المناوئين، لكن الآصرة بين إيران ومحور المقاومة لا تنفصم.

انتهى ** 2342