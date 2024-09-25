حزب الله يستهدف قاعدة ‏"إيلانيا"

وتتبع "قاعدة إيلانيا" الإسرائيلية لـ"فرقة الاحتياط 146" الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وكان مراسل الميادين في جنوب لبنان، أفاد عن انطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في "كريات شمونة" و"كفار جلعادي" و"كفار يوفال" في الشمال، وكذلك في الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة.

هذا وزفّت المقاومة الإسلامية المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" من بلدة زبدين في جنوب لبنان، شهيداً على طريق القدس، وذلك في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية، أمس الثلاثاء.

كما زفّت المقاومة المجاهد حسين هاني عز الدين "الحاج فارس" من بلدة دير قانون النهر، شهيداً على طريق القدس.

ونفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، أمس الثلاثاء.

وشملت الاستهدافات: مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة لـ3 مرات، قاعدة ومطار "رامات دافيد"، قاعدة "عاموس" (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية)، مصنع للمواد المتفجرة ‏في "زخرون" التي تبعد عن الحدود 60 كلم، "كريات شمونة"، المخازن اللوجستيّة للفرقة ‌‏146 في قاعدة "نفتالي".

ونفذت المقاومة عمليات ضد معسكر "إلياكيم" التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا، المخازن الرئيسيّة التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا".

كما استهدفت المقاومة قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مستوطنات "هجوشريم"، "كتسرين"، "غيشر هزيف" و"روش يبنا".

كما أعلنت المقاومة استهدافها مرتين مقر قيادة المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "دادو"، وشنها هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة "عتليت" ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها.

انتهى ** 2342