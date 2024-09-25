القسام توقع آليات الاحتلال في كمين محكم في رفح

وفي التفاصيل التي نشرتها كتائب القسّام، فإنّها استهدفت 3 جرافات عسكرية من نوع "D9"، ودبابتين من نوع "ميركافا"، في أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي، بقذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.

أما الأحد، فأوقعت كتائب القسّام عناصر قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل ومصاب، بعدما استهدفتهم بعبوة أفراد "تلفزيونية"، وذلك في منطقة الشوكة، شرقي رفح.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت "القسّام" دبابةً من نوع "ميركافا"، بعبوة "شواظ"، وجرافةً عسكريةً من نوع "D9"، بقذيفة "تاندوم".

وبينما تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدّي لقوات الاحتلال المتوغلة، بلغ عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف "الجيش" الإسرائيلي الـ715 منذ بداية "طوفان الأقصى"، بينهم 346 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في القطاع، بحسب ما سمحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بنشره.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.

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