المقاومة في العراق تستهدف مواقع للاحتلال قرب غور الأردن وشمال فلسطين

وفي بيانها، شددت على أن العملية تأتي استمراراً "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وفي بيانين آخرين منفصلين، أعلنت استهداف هدف حيوي في شمال فلسطين المحتلة نصرة لغزة ولبنان، وذلك بواسطة صاروخ "الأرقب - كروز مطور" .

كما أعلنت استهداف هدف عسكري في شمال فلسطين المحتلة وذلك بواسطة الطيران المسيرّ.

وفي وقت سابق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق العراق عدّة مسيّرات نحو "إسرائيل".

واعترفت بأن المسيّرة العراقية استهدفت قاعدة "رامون" العسكرية، مؤكدة فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها.

وتابعت أنّ أضراراً حصلت في "عين ياهف" قرب الحدود الأردنية نتيجة شظايا القبة الحديدية خلال محاولة إسقاط مسيّرات العراق.

الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أنّه "للمرة الأولى منذ بداية الحرب يسمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة سافير في منطقة العربا جنوب إسرائيل" بسبب مسيّرات العراق.

عمليات نوعية للمقاومة العراقية في الأيام الماضية

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أمس الثلاثاء، استهدافها بالطيران المسيّر "الأرفد" هدفاً في الجولان السوري المحتل، مؤكدة "استمرار عمليات دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وقبل 3 أيام، نفذّت المقاومة العراقية في يومين فقط 6 عمليات ضد أهداف للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ استهدفت بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة مراقبة للواء "غولاني" التابع لـ"جيش" الاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، كما استهدفت بمسيرات "الأرفد" هدفاً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في غور الأردن، شرقي فلسطين المحتلة.

واستهدفت قاعدة الأغوار الشمالية العسكرية في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، كما نفّذت عمليتين منفصليتين، وجّهت في الأولى ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي، وفي الثانية وجّهت ضربات نحو أهداف جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي عملية أخرى، نُفّذت باستخدام صواريخ "الأرقب" (كروز مطوّر) استهدفت المقاومة مجموعةً من الأهداف في شمالي فلسطين المحتلة.

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