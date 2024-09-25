٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85606912
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حزب الله ينفذ 18 عملية نوعية ضد مصانع وقواعد العدو الصهيوني

٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ ص
رمز الخبر: 85606912
حزب الله ينفذ 18 عملية نوعية ضد مصانع وقواعد العدو الصهيوني

طهران /25 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات التنكيل بالعدو الصهيوني مستهدفا قواعده ومصانعه ومنشآته العسكرية شمال فلسطين المحتلة وذلك في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.

وأعلن حزب الله ثلاث ضربات إلى مطار "مجيدو" العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.

واستهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ‏بصلية من صواريخ فادي 2. وكذلك استهداف قاعدة "عاموس" (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.

وأكد حزب الله تمكنه من استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة "زخرون" التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.

واستهداف مستعمرة كريات شمونة ‏و المخازن اللوجستيّة للفرقة  ‌"‏146 في  قاعدة نفتالي" بصليات صاروخية.

وأضاف حزب الله أنه قصف معسكر "إلياكيم" التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2.

واستهداف المخازن الرئيسية التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" بعشرات الصواريخ.

بالإضافة لاستهداف  قاعدة "شمشون" (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3.

كما أعلن حزب الله استهداف مستعمرة "روش بينا" ومستوطنة "هجوشريم" ومستوطنة "كتسرين" ومستوطنة "غيشر هزيف" ‏بصليات صاروخية.

وأكد حزب الله  استهداف مقر قيادة "المنطقة الشمالية" في جيش العدو الإسرائيلي في "قاعدة دادو" بـ 90 صاروخا.

وأضاف أنه تمكن من شن هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر "وحدة المهام البحرية" الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.

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