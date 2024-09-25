حزب الله ينفذ 18 عملية نوعية ضد مصانع وقواعد العدو الصهيوني

وأعلن حزب الله ثلاث ضربات إلى مطار "مجيدو" العسكري غرب العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.
واستهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" بصلية من صواريخ فادي 2. وكذلك استهداف قاعدة "عاموس" (القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي 1.
وأكد حزب الله تمكنه من استهداف مصنع المواد المتفجرة في منطقة "زخرون" التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.
واستهداف مستعمرة كريات شمونة و المخازن اللوجستيّة للفرقة "146 في قاعدة نفتالي" بصليات صاروخية.
وأضاف حزب الله أنه قصف معسكر "إلياكيم" التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2.
واستهداف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" بعشرات الصواريخ.
بالإضافة لاستهداف قاعدة "شمشون" (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3.
كما أعلن حزب الله استهداف مستعمرة "روش بينا" ومستوطنة "هجوشريم" ومستوطنة "كتسرين" ومستوطنة "غيشر هزيف" بصليات صاروخية.
وأكد حزب الله استهداف مقر قيادة "المنطقة الشمالية" في جيش العدو الإسرائيلي في "قاعدة دادو" بـ 90 صاروخا.
وأضاف أنه تمكن من شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر "وحدة المهام البحرية" الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.
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