جنرال إسرائيلي: استمرار الحرب مع حماس وحزب الله سيؤدي إلى انهيار "إسرائيل"

واشار المسؤول السابق في الجيش الإسرائيلي الجنرال اسحاق بريك: إلى تفجيرات أجهزة البيجر لحزب الله وأضاف: إن "إسرائيل تجاهلت الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن هذه العملية، لكن حزب الله يتهمها ويتوعد برد قاس جدا".

وفق بريك فإنه "للأسف الشديد، لا يغير هذا الحدث التكتيكي الواقع الاستراتيجي الخطير الذي نحن فيه".

وأشار إلى "قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستمرار في القتال في غزة، وقال: إذا استمرت حرب الاستنزاف هذه لمدة سنة أخرى، فهناك احتمال كبير لانهيار "إسرائيل" في جميع المجالات".

وأضاف في ختام حديثه، أنه "كان يجب عليه اتخاذ قرار بوقف القتال العبثي الذي نخسره أمام حماس وليس اتخاذ قرار بمحاربة العالم العربي بأكمله"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تتمكن من البقاء لفترة طويلة بدون العالم الغربي وهو يبتعد عنها".

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