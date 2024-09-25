قائد طيران الجيش الايراني: سيتم ازالة الستار عن المروحية الوطنية في العامين المقبلين

ذكر مساعد قوات الجيش الايراني البرية للشؤون التنسيقية "يوسف قرباني" بانه تم التقدم بنسبة 80٪ في تصنيع محرك المروحية الوطنية (محلية الصنع)، كما ان بناء هيكل هذه المروحية وصل الى مراحله النهائية مضيفا الى انه سيتم ازاحة الستار عن هذه المروحية المحلية كحد اقصى في العامين المقبلين .

وفيما يتعلق باجراءات تعزيز امن الحدو ، افاد العميد قرباني بأن الفرق الهندسية تقوم بتنفيذ مشروع اسناد الحدود بكل قوتها، وتم اتخاذ الإجراءات الجيدة وما زالت مستمرة على صعيد البنية التحتية من شق الطرق وتدعيم الجدران.

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