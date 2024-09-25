٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ ص
رمز الخبر: 85607033
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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قائد طيران الجيش الايراني: سيتم ازالة الستار عن المروحية الوطنية في العامين المقبلين

٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ ص
رمز الخبر: 85607033
قائد طيران الجيش الايراني: سيتم ازالة الستار عن المروحية الوطنية في العامين المقبلين

طهران/25 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن قائد طيران الجيش الايراني ومساعد قوات الجيش الايراني البرية للشؤون التنسيقية "يوسف قرباني" عن التقدم بنسبة 80٪ في تصنيع محرك المروحية الوطنية (محلية الصنع)، مضيفا الى انه سيتم ازاحة الستار عن هذه المروحية المحلية في العامين المقبلين.

ذكر مساعد قوات الجيش الايراني البرية للشؤون التنسيقية "يوسف قرباني" بانه تم التقدم بنسبة 80٪ في تصنيع محرك المروحية الوطنية (محلية الصنع)، كما ان بناء هيكل هذه المروحية وصل الى مراحله النهائية مضيفا الى انه سيتم ازاحة الستار عن هذه المروحية المحلية كحد اقصى في العامين المقبلين .

وفيما يتعلق باجراءات تعزيز امن الحدو ، افاد العميد قرباني بأن الفرق الهندسية تقوم بتنفيذ مشروع اسناد الحدود بكل قوتها، وتم اتخاذ الإجراءات الجيدة وما زالت مستمرة على صعيد البنية التحتية من شق الطرق وتدعيم الجدران.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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