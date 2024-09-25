المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدفين في "إسرائيل"

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها فجر اليوم الأربعاء، إنها هاجمت هدفا حيويا شمال فلسطين المحتلة بصاروخ "الأرقب".

وقبلها بساعة أعلنت مهاجمة هدف آخر قرب غور الأردن بالطيران المسير، وذكر أن الهجوم جاء "نصرة لأهلنا في فلسطين وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق مسيرة دخلت أجواء" إسرائيل" من الشرق وسقطت في منطقة وادي عربة جنوبي "إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق إطفاء تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في موقع سقوط المسيرة أو أجزاء منها في وادي عربة، دون أن تورد إحصائية لخسائر مادية أو بشرية.

وأشارت تلك الوسائل إلى فرض السلطات الإسرائيلية رقابة على حدث انفجار الطائرة بدون طيار التي أطلقت من العراق.

والمقاومة الإسلامية في العراق تشكيل عسكري يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، وظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا كما أعلن استهداف "إسرائيل" عدة مرات خلال الأشهر الماضية.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكدت "إسرائيل" وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيرات خارج مجالها الجوي.

انتهى**3276