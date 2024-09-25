بزشكيان: سلوككم تجاه جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة ولبنان مخزي

وقال الرئيس بزشكيان إن أي قانون إنساني يسمح بقتل النساء والأطفال والشيوخ وأي قانون إنساني يسمح بقصف المساجد والمدراس والمسشتفيات، والسؤوال الذي يطرح نفسه أن الدول المتحضرة ترى ذلك ولماذا لا أحد يرفع صوته؟

وتابع قائلا: إذا دافعنا عن فلسطين و غزة، في الحقيقة إننا ندافع عن حقوق المظلومين، مضيفا: أي قانون دولي يسمح قطع الماء والغذاء عن سكان هذه المنطقة حتى يموتوا من الجوع؟ هل تعتبر هذه الأعمال والسياسات قتالا؟ هل هذه هي الانسانية؟

وأوضح: أنتم تعلنون دعمكم لحقوق السجناء وتعربون عن إزعاجكم بسبب السجناء، لكنكم لماذا لا تعربون عن إزعاجكم عما يمر في فلسطين حيث يذبح عشرات الآلاف من الناس؟ لماذا لا ترفعون صوتكم من أجل هولاء الأبرياء؟

وأضاف: أن اغتالوا كل هولاء الأبرياء بشكل أعمى في الشوارع من خلال تفجير أجهزة البيجر وقد أصيبوا بالعمى، وقد قطعت أيديهم، ولكن لم يرتفع صوت منكم، وهو ما أعتقد أنه عار.

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