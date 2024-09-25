استشهاد مصور قناة المنار بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

والشهيد كامل كركي هو الصحافي الثاني الذي يستشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية في هجوم جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان.

وارتقى أمس الثلاثاء، الصحافي قناة الميادين "هادي السيد"، في قصف إسرائيلي آثم وجبان في الجنوب اللبناني.

وزاد الجيش الصهيوني في الأيام الأخيرة من حدة عدوانه على جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

يذكر أنها أعلنت المقاومة اإسلامية في لبنان عن تنفيذ عمليات التنكيل بالعدو الصهيوني مستهدفا قواعده ومصانعه ومنشآته العسكرية شمال فلسطين المحتلة وذلك في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.

وأعلن حزب الله ثلاث ضربات إلى مطار "مجيدو" العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.

وصرح أن الاحتلال الصهيوني أن هدف هجماته على جنوب لبنان هو إعادة آلاف المستوطنين النازحين إلى منازلهم في شمال فلسطين المحتلة.

كما أعلن حزب الله اللبناني أن المستوطنين الصهاينة لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم إلا بعد انتهاء الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

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