وبحث "عبدالناصر همتي" خلال لقائه وزير المالية الصيني "فو آن"، أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، لا سيما متابعة نتائج الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء الى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب مؤكدين ان ايران و الصين وضعتا تنفيد وثيقة التعاون المشترك على جدول اعمالهما وتتابعان هذا الموضوع من اجل الوصول الى انجازات عملية.
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إيران والصين تؤكدان على تنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي طويلة المدى
طهران/ 25 ايلول/سبتمبر/ارنا- أكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني ووزير المالية الصيني على تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية الشاملة طويلة المدى للبلدين.
وبحث "عبدالناصر همتي" خلال لقائه وزير المالية الصيني "فو آن"، أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، لا سيما متابعة نتائج الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين.
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