وزير الطاقة: إيران مستعدة لتطوير التعاون مع البريكس في قطاع الطاقة

وفي إشارة إلى الموقع الجغرافي المميز لإيران لتعزيز وتطوير التعاون مع أعضاء البريكس، قال علي آبادي: إن إيران وفي هذا الاجتماع من أجل تطوير التعاون الصناعي والفني يقدم اقتراحات، في حين يتم إيلاء اهتمام خاص للطاقات المتجددة ومن المتوقع وضع برنامج شامل في هذا المجال.

وأوضح: أن البريكس مؤسسة مهمة للغاية ولها قيمة وأهمية خاصة من مختلف الجوانب بما فيها الاقتصادية.

كما أشار وزير الطاقة إلى أهمية هذا الاجتماع، مضيفا: بعض أعضاء مجموعة البريكس هم من كبار منتجي الطاقة في العالم وجزء آخر من مستهلكي الطاقة، فإن أهمية عقد القمة كبيرة.

وذكر: أن إيران على تواصل وتفاعل مع روسيا من الشمال، ومن خلال ذلك مع الصين، ومن الجنوب مع السعودية والإمارات، وهذا يخلق موقعا متميزا لتعزيز وتطوير تعاون أعضاء البريكس مع إيران في مجال الطاقة.

وقال علي آبادي: إن هذا الاجتماع يوفر فرصة جيدة لخلق تعاون شامل ومفيد بين أعضاء البريكس، مضيفا: ستقدم إيران مقترحات لتطوير التعاون الصناعي والفني في هذا الاجتماع؛ وبالإضافة إلى ذلك، تم إيلا اهتمام خاص للطاقة المتجددة بحيث تم التخطيط لبرنامج شامل في هذا المجال.

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