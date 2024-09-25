ايران تنتقد قمع الاحتجاجات المناهضة لجرائم الكيان الصهيوني بتواطؤ الغرب

واضاف بحريني، خلال كلمته باجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي الـ 57 اليوم الاربعاء : ان دعم الولايات المتحدة الامريكة للكيان الصهيوني، يشكّل انتهاكا سافرا لاتفاقية حظر جرائم التطهير العرقي.

وعبر السفير الايراني عن قلقه تجاه عمليات اعتقال ما يزيد عن 3 الاف محتج بمن فيهم اساتذة الجامعات، لدى اكثر من 60 معهدا اكاديميا في امريكا، وخاصة المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لجرائم الكيان الصهيوني؛ واصفا هذه الاجراءات انها تتعارض بجدية مع حرية التعبير وحق اقامة الوقفات الجماهيرية.

وفي سياق متصل، تطرق بحريني الى قمع الاحتجاجات السلمية الطلابية في مدينتي نيوكاسل واكسفورد على ايدي القوات الامنية البريطانية، وقال : ان هذا السلوك يشكل نقضا صارخا لحقوق الانسان.

واستطرد الدبلوماسي الايراني : في المانيا ايضا تعرضت الاحتجاجات المناهضة للكيان الصهيوني للعنف وبالتالي قمع المحتجين وملاحقتهم؛ لافتا الى ان قرار السلطات الالمانية بطرد الاف الاشخاص من هذا البلد شكّل انتهاكا للبندين 31 و33 من اتفاقية العام 1951 م الدولية والخاصة بشؤون اللاجئين، كما نوه الى ان معاهدة الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي مؤخذا، تتعارض ايضا مع هذه الاتفاقية الدولية.

ختاما، طالب مندوب وسفير ايران الدائم في جنيف، "مجلس حقوق الانسان" الدولي والمنظمات المنضوية فيه، بان يعير اهتماما خاصا الى تلك القضايا واتخاذ اجراء مناسب لمواجهة هذه الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان.

انتهى ** ح ع