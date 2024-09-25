متحدث الخارجية يدين البيان الامريكي الاماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث

واكد المتحدث باسم الخارجية في تصريح له اليوم : ان الجزر الايرانية الثلاث (تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسى)، هي جزء لا ينفصل عن ارض ووحدة الاراضي الايرانية، وعليه فإن اي تصريح يصدر عن اطراف اخرى حولها، لا اساس له من الصحة اطلاقا ومرفوض نهائيا.

وتابع كنعاني : ان تكرار مزاعم لا اساس لها من قبل الامارات حول الجزر الايرانية الثلاث، وصدور بيانات سياسية مشتركة عن هذا البلد واطراف اخرى، اذ يفتقر الى المصداقية، لن يسبب اي خلل في الوضع القانوني السائد على هذه الجزر الايرانية، او فرض السيادة الايرانية عليها.

انتهى ** ح ع