٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85607787
T T
٠ Persons

سمات

متحدث الخارجية يدين البيان الامريكي الاماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث

٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:١٥ م
رمز الخبر: 85607787
متحدث الخارجية يدين البيان الامريكي الاماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث

طهران / 25 أيلول / سبتمبر / إرنا - ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، البيان المشترك الصادر عن الرئيسين الامريكي والاماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث؛ "تنب الكبرى" و"تنب الصغرى" و"بوموسى".

واكد المتحدث باسم الخارجية في تصريح له اليوم : ان الجزر الايرانية الثلاث (تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسى)، هي جزء لا ينفصل عن ارض ووحدة الاراضي الايرانية، وعليه فإن اي تصريح يصدر عن اطراف اخرى حولها، لا اساس له من الصحة اطلاقا ومرفوض نهائيا.

وتابع كنعاني : ان تكرار مزاعم لا اساس لها من قبل الامارات حول الجزر الايرانية الثلاث، وصدور بيانات سياسية مشتركة عن هذا البلد واطراف اخرى، اذ يفتقر الى المصداقية، لن يسبب اي خلل في الوضع القانوني السائد على هذه الجزر الايرانية، او فرض السيادة الايرانية عليها.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .