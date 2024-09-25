عراقجي يهنئ بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية ارمينيا

وافادت ارنا، ان عراقجي بعث بالمناسبة، رسالة تهنئة الى وزير خارجية ارمينيا "أرارات ميرزويان".

وكتب وزير الخارجية الايراني لنظيره الارميني : انني اقدم التهاني بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني والاستقلال في جمهورية ارمينيا، الى سعادتكم والحكومة والشعب الارمينيين الصديقين.

كما تطلع عراقجي، في رسالة التهنئة الى ميرزويان، بان تستمر الجهود المتواصلة والمتزايدة لتعزيز العلاقات بين ايران وارمينيا، في ظل الطاقات المتوفرة وارادة القادة ومسؤولي البلدين، وخدمة للمصالح المشتركة والرؤية الستراتيجية الهادفة الى دعم الاستقرار والامن الاقليميين والدوليين؛ اكثر من اي وقت مضى.

وختم عراقجي، متمنيا لوزير خارجية ارمينيا بالسلامة والموفقية، ولشعب هذا البلد ان ينعم بالسلام والرخاء.

انتهى ** ح ع